37 % من إصابات جنود الاحتلال خلال الحرب كانت بالأطراف

أوضحت إحصائية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن 37 % من إصابات جنود الاحتلال خلال الحرب على قطاع غزة، كانت في الأطراف و9% في الأعضاء الداخلية.

وبينت الإحصائية أن أكثر من 70 جنديًا إسرائيليًا بترت أطرافهم منذ بداية الحرب على قطاع غزة نتيجة للمعارك مع المقاومة الفلسطينية.

وأوضحت أن 9 % من إصابات الجنود كانت في الأذن و7% في العمود الفقري و2% في العين و2% في الرأس.

وعلى مدار شهور الحرب التي شنتها "إسرائيل" على قطاع غزة، خاضت فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب الشهيد عز الدين القسام، معارك ضارية مع جيش الاحتلال ونفذت العديد من الكمائن ضد قوات الاحتلال المتوغلة داخل القطاع، موقعة خسائر فادحة في صفوف ضباطه وجنوده وآلياته، فيما لا يفصح جيش الاحتلال الإسرائيلي عن الرقم الحقيقي لخسائره وأعداد القتلى والجرحى في صفوفه جراء تلك المعارك.