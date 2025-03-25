البرش: الأدوية الأساسية غير متوفرة في غزة

أكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش، يوم الثلاثاء، أن الأدوية الأساسية وأدوية الطورائ باتت غير متوفرة في القطاع.

وقال البرش في تصريحات لقناة "الجزيرة" إن الوضع الإنساني في غزة تجاوز مرحلة الكارثة.

وحذر من أن عدم سماح الاحتلال بدخول الوقود يؤثر على عمل المستشفيات.

ودعا البرش الأهالي في القطاع للتوجه إلى المستشفيات للتبرع بالدم، نظرًا لحاجة الجرحى الماسة له.

وقبل أسبوع استأنفت "إسرائيل" حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.