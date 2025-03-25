الأمم المتحدة: الوضع في غزة يزداد سوءًا والنزوح يتصاعد مع توقف وصول السلع

أكدت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة أن الوضع الإنساني في القطاع يزداد سوءًا مع استمرار الهجمات وتصاعد العمليات العسكرية، مشيرةً إلى أن أكثر من 120 ألف شخص اضطروا للنزوح خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت في تصريحات لقناة الجزيرة أن وصول السلع إلى غزة متوقف منذ ثلاثة أسابيع، وهي أطول فترة انقطاع منذ أكتوبر 2023، مما فاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق.

وأضافت: "نقول للعالم كفى، وعليكم التصرف فورًا لمساعدة قطاع غزة"،مشددةً على ضرورة وقف الأعمال العدائية فورًا وإعادة فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية للسكان المنكوبين.