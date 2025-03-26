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القوات اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكة في البحر الأحمر

الرسالة نت - وكالات

أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة أنصار الله الحوثي، ليلة الأربعاء، عن استهدافها القطعَ الحربيةَ المعاديةَ في البحرِ الأحمرِ وحاملة الطائرات الأمريكية.

وقالت القوات اليمنية، في تصريح صحفي أن" القوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ والقواتُ البحريةُ نفذت عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفتْ من خلالِها القطعَ الحربيةَ المعاديةَ في البحرِ الأحمرِ وعلى رأسِها حاملةُ الطائراتِ الأمريكية "ترومان" "، ردا على العدوان الأمريكي على اليمن في الذكرى العاشرة ليوم الصمود الوطن.

وبينت، القوات إنها  استمرت في المواجهة والاشتباك لعدة ساعات، وما زالت  حتى ساعةِ إعلانِ هذا البيانِ في التصدي  للعدوانِ والتعاملِ المسؤولِ مع مختلفِ التطوراتِ والمستجداتِ ضمنَ منطقةِ العمليات.

وأوضحت، القوات أنها استهدفت أهدافاً عسكريةً للاحتلال الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاح.

وأكدت،  على الاستمرارِ في التصدي للعدوانِ الأمريكيِّ ومواجهةِ التصعيدِ بالتصعيد.

والاستمرارِ في منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ في منطقةِ العملياتِ المعلنِ عنها سابقا وتنفيذِ العملياتِ ضدَّ العدو الإسرائيليِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزة.

ودعت القوات كلِّ الأحرارِ  إلى التحركِ لوقفِ الإبادةِ الجماعيةِ  في قطاعِ غزة.

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https://alresalah.ps/p/301860

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البحر الأحمر القوات اليمنية حاملة الطائرات العدوان الأمريكي

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