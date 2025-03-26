لبيد: حكومة نتنياهو مجرمة ويجب عصيانها

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال إن "حكومة لا تلتزم بقرارات المحكمة هي حكومة إجرامية ولا تنبغي طاعتها".

وقال لبيد في حديث اذاعي صباح اليوم الأربعاء إن على الحكومة الإسرائيلية أن تعود إلى رشدها وعلى نتنياهو أن يعلن الالتزام بقرارات المحكمة.

وتطرق لبيد إلى الأزمة القانونية والأصوات من معسكره التي تدعو إلى العصيان المدني السلمي: "لقد قلت إنه إذا لم تمتثل الحكومة للمحكمة العليا، فإننا بحاجة إلى إغلاق البلاد، وهذه هي نهاية كل النهايات".

واعتبر أن ما يقوم به نتنياهو ليس ثورة سياسية، بل هو إعلان عن إلغاء الديمقراطية.

وتابع لبيد " إذا كان يظن نتنياهو أننا سنقف مكتوفي الأيدي دون أن نفعل شيئًا في حين أنهم لا يطيعون قرار المحكمة، فهو مخطئ".

كما وانتقد لبيد إقرار الميزانية معتبراً أن ما فعله نتنياهو هذا الأسبوع هو تحريف بنود الميزانية لإقرارها.. لقد نهبوا أموال الطبقة الوسطى لتمريرها إلى المتهربين.

وقال لبيد "ما فعله نتنياهو هذا الأسبوع هو تحويل جدول الأعمال بعيدًا عن الميزانية. إنه يُلحق الضرر بالليكوديين، وهم عمال، وجزء من الطبقة المتوسطة وكانت تهدف بالأساس إلى الحفاظ على الائتلاف وأنها ميزانية تهدف إلى بقاء الحكومة لبضعة أشهر أخرى.

وردت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء تجميد قرار حكومته إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.

وأكدت المحكمة في ردها على طلب نتنياهو أنه لا يمكن إقالة رئيس جهاز الشاباك حتى تاريخ 8 أبريل/ نيسان المقبل، وهو اليوم الذي سينظر فيه القضاة في الالتماسات التي قدمتها المعارضة ضد إقالة بار.

وكانت حكومة نتنياهو قد قررت يوم الجمعة الماضي إنهاء مهام بار رسميًا في 10 أبريل/نيسان، ما لم يتم تعيين بديل دائم قبل ذلك التاريخ.