حماس: العودة للحرب كانت قرارا مبيتاً عند نتنياهو لإفشال الاتفاق

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن العودة للحرب كان قراراً مُبيَّتاً عند نتنياهو لإفشال الاتفاق والرضوخ لابتزاز بن غفير.

وحملت حماس في بيان صحفي وصل "الرسالة نت " نتنياهو المسؤولية الكاملة عن إفشال الاتفاق، مطالبة المجتمع الدولي ،والوسطاء الضغط لإلزامه بوقف العدوان والعودة لمسار المفاوضات.

وأكدت الحركة أن المقاومة تبذل كل ما في وسعها للمحافظة على أسرى الاحتلال أحياء، لكن القصف الاسرائيلي العشوائي يعرض حياتهم للخطر.

واضافت حماس " نتنياهو يكذب على أهالي الأسرى حين يزعم أن الخيار العسكري ،قادر على إعادتهم أحياءً، وكلما جرّب الاحتلال استعادة أسراه بالقوة، عاد بهم قتلى في توابيت".