أسطورة المقاومة أسطورة المقاومة

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

رضوخ لابتزاز بن غفير

حماس: العودة للحرب كانت قرارا مبيتاً عند نتنياهو لإفشال الاتفاق

الرسالة نت - غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن العودة للحرب كان قراراً مُبيَّتاً عند نتنياهو لإفشال الاتفاق والرضوخ لابتزاز بن غفير.

وحملت حماس في بيان صحفي وصل "الرسالة نت " نتنياهو المسؤولية الكاملة عن إفشال الاتفاق، مطالبة المجتمع الدولي ،والوسطاء الضغط لإلزامه بوقف العدوان والعودة لمسار المفاوضات.

وأكدت الحركة أن المقاومة تبذل كل ما في وسعها للمحافظة على أسرى الاحتلال أحياء، لكن القصف الاسرائيلي العشوائي يعرض حياتهم للخطر.

واضافت حماس " نتنياهو يكذب على أهالي الأسرى حين يزعم أن الخيار العسكري ،قادر على إعادتهم أحياءً، وكلما جرّب الاحتلال استعادة أسراه بالقوة، عاد بهم قتلى في توابيت".

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/301866

كلمات مفتاحية

حماس عودة الحرب

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
`
البث المباشر