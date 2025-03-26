وزارة الاتصالات تدعو لتجنب الإرباك مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي

حثت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطيني المواطنين بضرورة تجنب الخلل ،والارباك مع بدء عمل الاحتلال الاسرائيلي بالتوقيت الصيفي قبل أسبوعين من بدء العمل في فلسطين.

وقالت وزارة الاتصالات في بيان وصل "الرسالة نت" أن العمل بالتوقيت الصيفي في الجانب الإسرائيلي الساعة الثانية صباحاً ،من فجر يوم الجمعة الموافق 28/3/2025.

وأشارت إلى أنه ولتجنب حدوث أي إرباك أو خلل في التوقيت، بضرورة إختيار المنطقة الزمنية "فلسطين" على هواتفهم النقالة.

وقدمت خطوات إعادة ضبط المنطقة الزمنية عبر الدخول إلى الإعدادات ،ومن ثم اختيار "التاريخ والوقت" ، وإلغاء تفعيل خيار "التحديد التلقائي" أو الضبط التلقائي عبر الضغط على مفتاح التبديل ، واختيار "فلسطين" كمنطقة زمنية.

ونوهت الوزارة إلى أن التوقيت الصيفي في فلسطين سيبدأ العمل به الساعة الثانية فجراً يوم السبت الموافق 12/4/2025.

يشار إلى أن معظم الاجهزة الخليوية في فلسطين تغير بشكل تلقائي مع التوقيت الاسرائيلي.