"أوتشا": الفرق الطبية في غزة منهكة وتحتاج إلى حماية ودعم

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن الفرق الطبية في غزة منهكة ،وتحتاج إلى حماية ودعم عاجلين.

وأشارت " أوتشا" في منشور عبر منصة " إكس" إلى تقارير تصل المنظمة عن تعرض طواقم طبية وسيارات إسعاف ،ومستشفيات إلى هجمات إسرائيلية في غزة.

وقالت المنظمة لا أحد في مأمن بغزة ، مطالبة العالم ألا يتسامح مطلقا مع الفظائع التي تحدث في القطاع.

وما يزال مصير تسعة من أفراد طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني مجهولًا لليوم الثالث على التوالي، بعد أن حاصرتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهدفتهم في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ودخلت الحرب العدوانية التي تشنها " إسرائيل" على قطاع غزة يومها التاسع على التوالي، في ظل تصاعد الاستهدافات التي أدت إلى مئات الشهداء والجرحى، دون أن توقف الطائرات الاسرائيلية قصفها على القطاع.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/آذار الجاري، 730 شهيدًا، و1,367 إصابة، وفق تقرير وزارة الصحة الفلسطينية الإثنين.