بسبب ملابسها.. السفيرة الفلسطينية في جنوب افريقيا تثير ضجة على منصات التواصل

أثارت السفيرة الفلسطينية في جنوب إفريقيا حنان جرار ضجة ساخرة في وسائل التواصل الاجتماعى بسبب ملابسها الفاضحة التي التقت فيها المسؤولين الناميبيين.

ونشرت حنان جرار صورة على حسابها توثق زيارتها لناميبيا وهي ترتدي فستان سهرة أحمر مكشوف الساقين وحذاء كعب عالي زهري اللون، بالتزامن مع عودة حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة وسقوط مئات الشهداء.

وكشفت صورة السفيرة حنان جرار الفاضحة حجم الانعزالية التي تعيشها الدبلوماسية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ككل عن معاناة الشعب الفلسطيني.

وتساءل عشرات النشطاء عما إذا ما كانت هناك دولة في العالم باستثناء السلطة الفلسطينية ترسل دبلوماسياتها بهذا العري لمقابلة مسؤولين في دول أخرى، علما أن رام الله استقبلت وزيرة خارجية السويد ومفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في نفس الفترة وكانتا محتشمتين قياسا مع الصغيرات الفلسطينيات.

وتشير مصادر إلى أن السفيرة حنان جرار قد طلقت زوجها الفلسطيني وتزوجت بعدها أحد السفراء الأجانب في جنوب أفريقيا.