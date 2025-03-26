حركة حماس تدعو لنداء النفير العام دفاعاً عن غزة والقدس والأقصى

في بيان صادر عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، دعت الحركة إلى نداء النفير العام في جميع أنحاء العالم، لتكون أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة أيام غضب واستنفار عالمي نصرةً لغزة والقدس والأقصى، ورفضًا للجرائم الصهيونية التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية.

وأهابت حركة حماس بجماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم لتصعيد الفعاليات والأنشطة التضامنية، بما في ذلك المسيرات والاعتصامات وحصار السفارات "الإسرائيلية"، لدعم وإسناد غزة وكشف جرائم الاحتلال. كما أكدت على ضرورة مواصلة الضغط العالمي على الاحتلال حتى يتم وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وأضاف البيان أن التصعيد يأتي في ظل استمرار العدوان الصهيوني وحرب الإبادة التي تشن على غزة والضفة الغربية والقدس، في وقتٍ تتزايد فيه جرائم الاحتلال وسط دعم أمريكي وصمت دولي. وأكدت الحركة أن الأيام القادمة ستكون أيام غضب وثبات في وجه الاحتلال وداعميه.

وحثت الحركة كافة الدول والمنظمات الدولية على التحرك الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي والمساهمة في دعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال.