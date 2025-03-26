المرصد الأورومتوسطي: (إسرائيل) تقتل 103 فلسطينيين يوميًا منذ 18 مارس

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقريره الأخير عن تصاعد الجرائم "الإسرائيلية" ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ استئناف العدوان في 18 مارس الجاري، حيث قتل جيش الاحتلال أكثر من 103 فلسطينيين وأصاب 223 آخرين في المتوسط يوميًا خلال الأيام الماضية.

وبحسب التقرير، فإن جيش الاحتلال ارتكب جرائم إبادة جماعية عبر مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي ونيران الآليات العسكرية والطائرات المسيّرة، حيث أسفرت هذه الهجمات عن استشهاد 830 فلسطينيًّا وإصابة 1,787 آخرين. كما أشار التقرير إلى أن أكثر من 200,000 شخص اضطروا للنزوح في غضون أسبوع واحد، مع استمرار تدفق النازحين بحثًا عن أماكن آمنة وسط انعدام الأمان.

ولفت المرصد إلى أن استهداف المنازل المتبقية، بالإضافة إلى الخيام التي احتمى بها المدنيون، أصبح جزءًا من الهجمات اليومية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" دون أي ضرورة عسكرية، مما يفاقم معاناة المدنيين في القطاع المحاصر. وأضاف أن اغتيال المسؤولين الحكوميين الذين يتولون مناصب إدارية مدنية من قبل جيش الاحتلال يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، حيث لا يمكن تبرير هذا الاستهداف طالما أن هؤلاء الأفراد لا ينخرطون بشكل مباشر في الأعمال العدائية.

وتابع التقرير بالإشارة إلى الأوضاع المأساوية في حي تل السلطان برفح، حيث أكدت معلومات أولية وقوع جرائم مروعة، فيما لا يزال نحو 50 ألف مدني محاصرون في نطاق جغرافي ضيق وسط استمرار العدوان.

وفي ختام التقرير، دعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، واتخاذ التدابير الفعلية لحماية المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.