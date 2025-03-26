الحية: لن نفرط بذرة من حقوقنا في الوطن العزيز

ألقى الدكتور خليل الحية، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، كلمة اليوم الأربعاء ضمن فعاليات "منبر القدس" بمناسبة يوم القدس العالمي. وقال الحية في كلمته: "شعبنا العظيم أمهاتنا الصابرات، أهلنا في غزة العزة، يا فلذة الأكبادة، يا من عشتم لحظات المحنة والمعاناة، وجسدتم معاني العزة والكرامة، هنيئًا لكم، وربح بيعكم، وبورك جهادكم، ودام عطاؤكم، وثبت أجركم إن شاء الله، ووالله لا نسلمكم ما حيينا، ولا نفرط بذرة من حقوقكم في الوطن العزيز."

وأكد الحية أن حركته ستواصل السير على درب الشهداء، قائلاً: "عهدنا أننا ماضون على نفس الطريق الذي سار عليه شهداؤنا، على ذات الشوكة لا نقيل ولا نستقيل، حتى يكتب الله لنا إحدى الحسنيين: إما النصر أو الشهادة."

وفيما يخص أبناء الضفة الغربية والشعب في الداخل المحتل، قال الحية: "لكم كل التقدير والعهد أننا سنظل معًا نقاوم الاحتلال حتى يكتب الله لنا النصر والتمكين." وأضاف أيضًا: "إن العودة ستبقى حقًا ويقينًا، وعهدًا بإذن الله" موجهًا كلامه لأبناء الشعب الفلسطيني في الشتات.

وأشار الحية إلى أن "القدس كانت وستبقى بوصلة هذا الصراع وعنوانه وطريق المجاهدين في كل مكان"، مؤكدًا على أن "دون القدس الرقاب والأفئدة والمهج، ولا عزة ولا كرامة للأمة بدون القدس."

كما دعا الحية الأمة العربية والإسلامية إلى التفاعل الفوري مع القضية الفلسطينية، قائلاً: "آن الأوان أن تنتصر الأمة بكل مكوناتها لمسرى نبينا صلى الله عليه وسلم"