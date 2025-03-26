النخالة : وحدة قوى المقاومة ستبقى قائمة ومتكاملة مهما كانت التضحيات

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، في كلمته خلال فعاليات "منبر القدس" بمناسبة يوم القدس العالمي، أن وحدة قوى المقاومة في المنطقة ستظل قائمة ومتكاملة، مهما كانت التضحيات. وأضاف النخالة أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا في أرضه ومتمسكًا بها ولن يقبل بديلاً عنها، مشددًا على أن "يوم القدس هو يوم للوحدة الإسلامية الحقة في مواجهة الظلم والاستكبار."

وفي كلمته، أشار النخالة إلى أن الشعب الفلسطيني أثبت قوته وصلابته، قائلاً: "شعبنا أثبت أنه قوي ولا ينكسر رغم كل المؤامرات العالمية." وأضاف أن القدس هي أكبر من جميع الأسلحة والجنود في العالم، مؤكداً أنها ستظل قبلة الأحرار والمقاومين الذين قدموا أعز ما يملكون لدعم فلسطين.

وتابع النخالة قائلاً: "المجاهدون يؤكدون أن فلسطين وقدسها هي أرضنا مهما بلغت جرائم العدو وعدوانه، والقدس ستبقى مهوى قلوبنا ومحط رحالنا مهما طال الزمن أو قصر."

كما حيا النخالة شهداء معركة "طوفان الأقصى" وكل الأبطال الذين قاتلوا العدو ببسالة، وأشاد بتضحيات القادة الشهداء الذين أكدوا صدق وعدهم لله ولشعبهم. وقال: "تضحياتنا كبيرة وأهدافنا كبيرة أيضًا، وإن اليهود القتلة وحلفاءهم لن يستطيعوا إذلالنا."

وفي ختام كلمته، حيّا النخالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، والسيد هاشم صفي الدين، بالإضافة إلى القادة الفلسطينيين محمد الضيف ويحيى السنوار، وكل قادة محور المقاومة، مؤكداً على وحدة الصف وضرورة استمرار المقاومة لتحقيق النصر.