استشهاد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع جراء قصف إسرائيلي في شمال غزة

استشهد عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم حركة حماس، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمته في منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة، ضمن العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

انضم القانوع إلى صفوف حركة حماس في بداية انتفاضة الأقصى عام 2000، وبدأ نشاطه في الكتلة الإسلامية داخل مدرسته، ثم أصبح من كوادرها في الجامعة الإسلامية. انتخب عضوا في مجلس طلبة الجامعة، ثم رئيسا له، ليواصل نجاحاته في العمل الطلابي. وفي عام 2006، تم انتخابه رئيسا للكتلة الإسلامية في الجامعة.

بعد تخرجه، انخرط القانوع في العمل الإعلامي لحركة حماس في شمال قطاع غزة، حيث تولى عدة مناصب إعلامية مهمة. أصبح مديرًا إعلاميًا في مكتب الحركة بشمال غزة عام 2007، ثم ناطقًا إعلاميًا باسم الحركة في المحافظة ذاتها، ليواصل مشواره الناجح كناطق إعلامي رسمي لحركة حماس منذ عام 2016، حتى استشهاده.