العشائر للرسالة: السلطة آخر من تتحدث عن هموم غزة وأهلها

أكدّ الحاج أبو سلمان المغني رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر بالمحافظات الجنوبية؛ "أن السلطة هي آخر من تتحدث عن هموم شعبنا وأهله في القطاع؛ وآخر من يمكنها أن تتباكى على جراحنا وآلامنا".

وقال المغني في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "15 شهرا من الإبادة لم نسمع كلمة مواساة واحدة من رئيسها ولا من عصابته التي تحيط به؛ كنا نرى الموت في كل لحظة ولم يدخل لنا حبة دواء واحدة".

وأضاف: "على مدار شهور الإبادة كانت غزة لوحدها وحيدة يتيمة لم تجد لها نصيرا؛ ولكنها مع ذلك ثبتت وصمدت".

وأكدّ ضرورة البحث عن حل ينهي مأساة غزة؛ "ابحثوا عن حل لغزة أولا؛ لنبقى شعبنا على أرضه وبعد ذلك سيأتي الوطن تباعا؛ الآن علينا أن نوجد حلا للقطاع".

وتابع: "نشهد الله أن المقاومة لم تقصر وأن قيادتها لم تقصر؛ وأنها بذلت الدم والغالي والرخيص لأجل وطنها يوم تخلى عنه كثيرون؛ وآن لنصل لحل سياسي ينهي المأساة".