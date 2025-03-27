العدوان الإسرائيلي على طولكرم ومخيماتها يدخل يومه الـ60: تصعيد عسكري وتهجير قسري للمدنيين

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الستين على التوالي، ويستمر العدوان على مخيم نور شمس لليوم السابع والأربعين، في ظل تصعيد عسكري متواصل وتعزيزات مكثفة على الأرض، وسط فرض إجراءات مشددة على السكان والمركبات.

وقالت اللجنة الإعلامية في طولكرم في تقريرها الصادر اليوم أن الاحتلال دفع بتعزيزات كبيرة من الآليات والجرافات إلى مخيمي طولكرم ونور شمس، تزامنًا مع استمرار نزوح سكان حارتي الحدايدة والربايعة، بعد طردهم من منازلهم تحت تهديد السلاح. كما أجبرت قوات الاحتلال أهالي منازل تعود لعائلة أبو جاموس في منطقة الحي الشرقي للمدينة القريبة من حارة أبو الفول في المخيم، على إخلاء منازلهم وأمهلتهم وقتًا قصيرًا للمغادرة.

وفي مخيم نور شمس، عزز الاحتلال وجوده العسكري وأرسل آليات وجرافات إلى جبل النصر، حيث يعاني المخيم من حصار مطبق، مصحوبًا باحتلال عشرات المنازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية بعد طرد سكانها منها.

كما قامت قوات الاحتلال باقتحام حارة المحجر الليلة الماضية، ودهمت منازل تعود لعائلات فحماوي، عليان وأبو السمن، حيث تم تكسير الأبواب، كما سمع إطلاق نار في منطقة جبل النصر، بالتزامن مع إلقاء قنابل ضوئية في حارة المنشية، وانتشار الآليات العسكرية في حارتي المنشية والمسلخ.

في وقت لاحق، أقدمت جرافات الاحتلال على إغلاق القاطع الثاني لشارع نابلس باتجاه المدينة بالسواتر الترابية، بعد يومين من إغلاق المقطع الأول في الاتجاه المعاكس، مما أدى إلى عزل المدينة عن محيطها بشكل شبه كامل، وشل حركة التنقل في المنطقة.

وتستمر قوات الاحتلال في الاستيلاء على 10 عمارات سكنية في محيط منطقة دائرة السير في الحي الشمالي المحاذي لشارع نابلس، والتي تضم عشرات الشقق السكنية، حيث أجبرت سكانها على إخلائها قسريًا وحولتها إلى ثكنات عسكرية.

وقد أسفر التصعيد المستمر عن استشهاد 13 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات. كما تسببت الحملة العسكرية في نزوح قسري لأكثر من 4000 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، إضافة إلى عشرات العائلات من الحي الشمالي للمدينة.

العدوان الإسرائيلي أسفر أيضًا عن تدمير 396 منزلًا بشكل كامل و2573 منزلًا بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس، إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية، مما يزيد من معاناة المواطنين في هذه المناطق.