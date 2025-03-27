أسطورة المقاومة أسطورة المقاومة

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الدفاع المدني: جيش الاحتلال ارتكب إبادة جماعية لطواقم إنسانية برفح

متابعة الرسالة نت

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة مروعة بحق الطواقم الإنسانية في رفح، واصفة ما جرى بـ"جريمة إبادة جماعية". 

وأوضحت أن طواقم الدفاع المدني، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، تمكنت بعد عدة محاولات من الوصول إلى موقع الاستهداف الذي جرى فجر الأحد الماضي.

 

وأفادت بأن قوات الاحتلال استهدفت مركبات الدفاع المدني والهلال الأحمر أثناء أداء مهمة استجابة إنسانية طارئة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مما أسفر عن استشهاد المقدم/ أنور عبد الحميد العطار، ضابط المهمة الإنسانية، فيما تستكمل الطواقم عمليات البحث صباح الغد بعد السماح لها بالعودة.

 

وأكد الدفاع المدني أن الاحتلال دمر مركبة الإسعاف الوحيدة في محافظة رفح، ومركبة الإطفاء الوحيدة في منطقة تل السلطان، في إطار استهداف منهجي لمقدرات الطواقم الإنسانية.

 

وشدد البيان على أن هذه الجرائم لن تثني طواقم الدفاع المدني عن مواصلة تقديم الخدمات الإنسانية، موجهاً التعازي لعائلات الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الإنسانية.

 

وختمت المديرية بيانها بالتأكيد على أن ما جرى هو جريمة حرب وإبادة جماعية، تستوجب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته وتطبيق القانون الدولي والإنساني.

 

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/301903

كلمات مفتاحية

الدفاع المدني الهلال الاحمر حرب الإبادة الجماعية

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
`
البث المباشر