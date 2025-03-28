عدوان أمريكي يستهدف عدة محافظات في اليمن

أفادت وسائل إعلام يمنية، ليلة الجمعة، بشن أمريكا عدوانا على العاصمة صنعاء ومحافظتي صعدة والحديدة في اليمن.

وأوضحت قناة المسيرة، التابعة لحركة أنصار الله الحوثي، أن العدوان الأمريكي استهدف بسلسلة غارات العاصمة صنعاء، بينها غارتان استهدفتا مطار صنعاء الدولي.

وأشارت إلى أن العدوان استهدف بغارة منطقة القيادة بمديرية التحرير وسط العاصمة مسببا أضرارا في منازل المواطنين.

وبينت أن العدوان استهدف كذلك بـ5 غارات منطقة العصايد بمديرية كتاف وبغارتين مديرية آل سالم في محافظة صعدة.

وفي محافظة الحديدة، شن العدوان الأمريكي 3 غارات على مديرية اللحية، وفق المسيرة.

ومنذ منتصف الشهر الجاري، تواصل أمريكا عدوانها على اليمن مخلفة عشرات الشهداء والمصابين، معظمهم نساء وأطفال، جراء عشرات الغارات الجوية التي استهدف مناطق عدة.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، أعلنت القوات اليمنية شنها عمليات إسناد تنوعت بين استهداف مواقع داخل الكيان، وسفن متجهة لموانئه.

وردًا على إسنادها لغزة، يشن تحالف دولي بقيادة أمريكا عدوانًا متواصلًا على اليمن، راح ضحيته عشرات الشهداء المدنيين، وخلف أضرارًا بالبنية التحتية.