والد جندي "إسرائيلي": "إسرائيل" تفضل الانتقام على إنقاذ أبنائنا

قال والد جندي إسرائيلي أسير في قطاع غزة، إن "إسرائيل" ترفض وقف إطلاق النار في غزة، وتختار الانتقام لا إنقاذ أرواح أبناءنا في القطاع.

وأفاد والد الجندي في صريحات نقلتها إذاعة جيش الاحتلال، أن حكومة بنيامين نتنياهو تختار إرضاء وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، على حساب الأرواح.

وكانت عائلات الأسرى الإسرائيليين قد اتهمت "نتنياهو"، بالانشغال بتصفية حساباته الشخصية والسياسية، على حساب الأسرى المعتقلين في قطاع غزة.

ومنذ حوالي أسبوع، يتظاهر آلاف الإسرائيليين، بالقرب من مقرّ إقامة "نتنياهو" بمدينة القدس؛ للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ورفضا لاستمرار الحرب على غزة.