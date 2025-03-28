قصف "إسرائيلي" على بلدات جنوب لبنان

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي والطائرات المسيرة صباح اليوم الجمعة، عدة بلدات جنوب لبنان، بذريعة إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه شمال فلسطين

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن قصفاً مدفعياً وفسفورياً إسرائيلياً استهدف بلدة الخيام، حيث ينفّذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط من تلة حمامص، بينما يسمع صوت الرصاص بكثافة في البلدات المجاورة.

وأفادت "الوطنية للإعلام" بتعرض بلدة كفركلا لقصف مدفعي، فيما حلّق الطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولًا إلى مشارف مدينة صور.

وجاءت الغارات بعد وقت قصير على إعلان الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخًا واحدًا على الأقل أُطلق من لبنان، بعد أن رصد إطلاق صاروخين اثنين من الجنوب اللبناني نحو منطقة إصبع الجليل.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في مستوطنة "كريات شمونة" و"مرغليوت" الحدوديتين.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "إن لبنان يتحمل مسؤولية إطلاق النار على الجليل وسنرد بقوة على أي تهديد".

وأضاف: "لا هدوء في بيروت إذا لم يكن هناك هدوء في كريات شمونة وبلدات الجليل".

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها إطلاق صواريخ من لبنان خلال ستة أيام، فيوم السبت الماضي جرى إطلاق ثلاث قذائف صاروخية نحو منطقة المطلة، ونفى حزب الله حينها أن يكون مُطلقها.