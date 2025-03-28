البرغوثي: القضية ليست حماس بل حق الفلسطينيين في البقاء ومقاومة العدوان

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، إنّ حركة حماس أبدت استعدادها لوقف الحرب واستعادة كافة الأسرى الإسرائيليين مقابل الإفراج عن 15 ألف أسير فلسطيني، وهو الأمر الذي لا يتم التطرق إليه بالشكل الكافي.

كما أشار البرغوثي في مداخله له عبر قناة الغد العربية؛ إلى أن الحركة أبدت استعدادها أيضاً لعدم المشاركة في أي حكومة قادمة، متسائلاً: "ما المطلوب أكثر؟ ماذا يعني أن تتنحى؟ هل حماس هي من تحكم الضفة الغربية؟"

وأكد البرغوثي أن ما يجري في مدن الضفة الغربية، مثل جنين وطولكرم ونابلس، هو تطهير عرقي ممنهج، مشيراً إلى أن الفلسطينيين في الضفة يتعرضون لهجوم واسع، حيث توجد ألف نقطة تفتيش عسكرية تعيق حرية التنقل، وتمنع سكان الضفة من الوصول إلى القدس.

وفي سياق متصل، أوضح البرغوثي أن السلطة الفلسطينية عاجزة عن دفع رواتب موظفيها مع اقتراب عيد الفطر، بسبب احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لملياري دولار من أموالها. كما أشار إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يرفض التعامل مع حماس وفتح ومنظمة التحرير أو أي كيان سياسي فلسطيني، مؤكداً أن جوهر القضية ليس متعلقاً بحماس، بل بحق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، ومقاومة العدوان، والنضال من أجل حريتهم.

وختم البرغوثي تصريحاته بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني، رغم كل التحديات، لن يتخلى عن حقه المشروع في الحرية.