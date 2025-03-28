استطلاع: 66% من "الإسرائيليين" غير راضين عن نتنياهو

أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة "معاريف"، صباح اليوم الجمعة، أن 66% من الإسرائيليين غير راضين عن أداء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في ظل استمرار الأزمة السياسية وتصاعد الانتقادات لإدارته.

وكشف الاستطلاع أن 70% من المشاركين يعتقدون أن الحكومة تضع المصالح السياسية فوق مصلحة الدولة والمواطنين، ما يعكس تراجع ثقة الشارع الإسرائيلي في القيادة الحالية.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن معظم الإسرائيليين يميلون إلى خيار التفاوض، سعيًا للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، ويحقق إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية.

ولليوم الحادي عشر على التوالي، تواصل "إسرائيل" استئناف عدوانها المتجدد على قطاع غزة، بغارات جوية تستهدف مناطق متفرقة من القطاع، بعد تراجعها عن اتفاق إطلاق النار، الموقع في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.