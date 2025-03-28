هويدي للرسالة: الاحتلال يهجّر 70 ألف فلسطيني من 7 مخيمات مسحها بالضفة

قال علي هويدي مدير الهيئة 302 للدفاع عن حقوق الفلسطينيين؛ إن قوات الاحتلال دمرت 7 مخيمات من أصل 19؛ في ظل حديث (إسرائيلي) عن استهداف البقية منها؛ أدّت لتهجير 70 ألف نسمة من هذه المخيمات.

وأوضح هويدي لـ"الرسالة نت" أن مخيمات شمال الضفة السبعة قد دمرت بشكل شبه كامل ولم تعد صالحة للسكن؛ في ظل تدمير إسرائيلي ممنهج للبنيان والبنية التحتية؛ ومسح خارطة المخيم بشكل كامل.

وأوضح أن المخيمات السبعة؛ يجري الحديث عن استهدف لأخرى خاصة شعفاط وغيرها من المخيمات الأخرى في نابلس.

وحذر من أن هذا المشروع يأتي في سياق مشروع استراتيجي يهدف لتهجير الشعب الفلسطيني ليس فقط من المخيمات للمدن؛ بل لخارج الضفة بشكل نهائي؛ وطمس حق العودة.

وأوضح أن التواصل انقطع بين الاونروا والاحتلال بعد حظر الكنيست عمل الوكالة الدولية في الأراضي التي تصنفها دولة الاحتلال بأنها خاضعة لها.

وأكدّ أن عمليات الهدم تتم تحت إشراف مباشر من وزيري الأمن الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش؛ ضمن مخطط يهدف لتحقيق مشروع "صفقة القرن" بنقل الفلسطينيين للأردن؛ سيما وأنّ المخيمات المستهدفة تحمل رمزية خاصة في قضية حق العودة.

وحذر من أن هذه الإجراءات تمثل "تطهيراً عرقياً"؛ ودعا نشطاء المجتمع الدولي للتحرك العاجل