حماس: إغلاق المعابر يفاقم الكارثة الإنسانية بغزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل جريمة حصار قطاع غزة والإغلاق الشامل لليوم الـ27 على التوالي، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وأكدت" حماس" في بيان تلقت "الرسالة نت" نسخة منه أن منع "إسرائيل" دخول المواد الإنسانية الأساسية من غذاء ووقود ودواء، يفاقم الكارثة الإنسانية التي صنعتها آلة الحرب الإجرامية.

وشددت الحركة في بيانها أن المجازر الوحشية المستمرة في قطاع غزة، واستخدام التجويع والتعطيش كسلاح ممنهج، واستهداف المدنيين والبنية التحتية، تشكل عملية إبادة جماعية مكتملة الأركان.

وطالبت المجتمعَ الدولي، والدول العربية والإسلامية، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالتحرك العاجل والفاعل للضغط على الاحتلال؛ من أجل رفع الحصار ووقف العدوان الوحشي الذي يتعرض له أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة.

وبيَّنت أن أهالي القطاع يعانون تحت وطأة سياسات إجرامية مستندة إلى غطاء سياسي وعسكري من الإدارة الأمريكية.

ودعت "حماس" إلى الاستجابة الفورية لنداءات المنظمات الإنسانية ومقرري الأمم المتحدة، وآخرها تحذيرات وكالة "أونروا" من مجاعة كارثية تلوح في الأفق.

وأهابت بشعوب العالم أن تكون الأيام القادمة أيام غضب واستنفار، تشهد أوسع الفعاليات الجماهيرية للضغط من أجل وقف حرب الإبادة على المدنيين الأبرياء، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الإنسانية أمام المحاكم الدولية.