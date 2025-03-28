إحياء يوم القدس العالمي بمسيرات مليونية وهتافات مقاومة

شهدت عدة عواصم ومدن عربية وإسلامية، اليوم الجمعة، إحياء يوم القدس العالمي بمسيرات شعبية حاشدة، شارك فيها الملايين، في مشهد أكد على مركزية القضية الفلسطينية في وجدان الأمة، ورفض الشعوب المستمر للعدوان الصهيوني والدعم الأمريكي له.

إيران: مسيرات واسعة

في إيران، انطلقت مسيرات يوم القدس العالمي في أكثر من 900 مدينة، وسط مشاركة جماهيرية واسعة تحت شعار "على العهد يا قدس"، حيث توافدت الحشود باتجاه ساحات صلاة الجمعة، وخصوصًا في طهران التي شهدت انطلاق المسيرات من عشرة مسارات نحو جامعة طهران، مركز التجمع الرئيس.

ورفع المشاركون أعلام فلسطين ورايات فصائل المقاومة، مرددين شعارات مناهضة للكيان الصهيوني وأمريكا، أبرزها: "الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل"، تعبيرًا عن الغضب تجاه الجرائم الإسرائيلية المستمرة منذ عقود، لا سيما ما شهدته غزة خلال الأشهر الـ16 الأخيرة من مجازر أودت بحياة أكثر من 50 ألف مدني.

وشارك في الفعاليات عدد من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، تأكيدًا على أن دعم فلسطين ليس موقفًا شعبياً فقط، بل خيارًا رسميًا أيضًا، حيث اعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي الخامنئي أن "مسيرة هذا العام من أروع وأشرف المسيرات"، مؤكدًا أن الشعب الإيراني ثابت في دعمه لفلسطين رغم كل الظروف.

اليمن: مسيرات مليونية

أما في اليمن، فقد أحيا الشعب اليمني يوم القدس العالمي بمسيرات مليونية في العاصمة صنعاء و14 محافظة، وُصفت بأنها الأضخم في العالم العربي والإسلامي. ورفع المحتشدون أعلام اليمن وفلسطين، مرددين هتافات مناهضة للكيان الصهيوني وأمريكا، مثل: "الموت لأميركا"، "الموت لإسرائيل"، "اللعنة على اليهود"، و"النصر للإسلام".

وجاءت هذه المسيرات استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي أكد في خطاب له أن المشاركة الواسعة تمثل "جزءًا من الجهاد في سبيل الله" وتعكس "وفاء الشعب اليمني وتمسكه بقيم الإسلام في مواجهة الأعداء". وأضاف أن هذه التظاهرات "غيظ وقهر للأعداء الأمريكان والصهاينة".

اللافت أن المسيرات جاءت بعد ليلة من العدوان الأمريكي المكثف على صنعاء وعدد من المحافظات، حيث شن الطيران أكثر من 40 غارة، لكن الجماهير خرجت متحدية هذا العدوان، مجددة العهد مع القدس وفلسطين، ومفوضة قيادتها بالرد الحازم على المعتدين.

العراق: تجديد العهد مع فلسطين

وفي العراق، خرجت جموع من المواطنين في عدة مدن لإحياء يوم القدس العالمي، مجددين العهد مع القدس والمقدسات، ومؤكدين أن العراق وشعبه لا يزالان على الوفاء للقضية الفلسطينية. وتخللت الفعاليات كلمات وخطب دينية ووطنية شددت على أهمية الحفاظ على القضية الفلسطينية في الوجدان العربي والإسلامي.

وأكد المشاركون أن يوم القدس يمثل مناسبة لتجديد العهد بالوقوف مع فلسطين، ورفض كل أشكال التطبيع والخيانة، مشددين على أن الاحتلال الإسرائيلي لن يدوم طالما بقيت الشعوب حية ومتمسكة بحقوقها.

أهمية يوم القدس العالمي

يُذكر أن يوم القدس العالمي أعلنه الإمام الخميني في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، ليكون مناسبة سنوية تؤكد فيها الشعوب المسلمة على مركزية القدس وضرورة تحريرها من الاحتلال.

ويكتسب يوم القدس هذا العام أهمية خاصة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة منذ أكثر من عام، ووسط محاولات تطبيع متسارعة من قبل بعض الأنظمة العربية، إلا أن مشاهد المسيرات الحاشدة في طهران، وصنعاء، وبغداد، وغيرها من العواصم، وجهت رسالة قوية بأن الشعوب ما زالت تعتبر فلسطين قضيتها الأولى، وأن القدس لا تزال تسكن في قلوب المؤمنين وأحرار العالم.