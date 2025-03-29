الهلال الأحمر: الحديث عن العثور على جثامين طواقم الإسعاف برفح غير صحيح

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن ما يتم تداوله من العثور على جثامين طواقم الإسعاف المفقودين الذين استهدافتهم قوات الاحتلال في رفح، غير صحيح.

وأكد "الهلال الأحمر"، إنه لليوم السادس على التوالي، لا يزال مصير تسعة من طواقمها الذين حاصرتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهدفتهم في رفح جنوب قطاع غزة مجهولا.

ونفى المتحدث باسم "الهلال الأحمر"، رائد النمس، في تصريحات إعلامية، الجمعة، تابعتها "الرسالة نت"، الأخبار المتداولة بخصوص العثور على جثامين المسعفين الـ14 المفقودين.

وطالب "النمس"، كافة الإعلاميين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي وكافة المواطنين تحري الدقة في النشر واستقاء الاخبار من مصادرها ، مشيراً إلى أن نشر الاخبار الخاطئة يبث الرعب في قلوب عائلات المسعفين الذين يترقبون الحصول على اي معلومة حول مصير أبناءهم .

وبين المتحدث باسم "الهلال الأحمر"، أنه من المتوقع عودة فريق الانقاذ الى مكان الاستهداف يوم السبت، وسيتم النشر حول مصير الطواقم المفقودة فور الحصول عليها.

وفي ذات السياق، تمكنت طواقم جمعية الهلال الفلسطيني، يوم أمس الخميس، من الدخول الى منطقة تل السلطان في رفح، جنوب قطاع غزة بعد خمسة أيام من محاولات التنسيق للدخول إليها.

وفقد الهلال الأحمر والدفاع المدني التواصل مع 14 من أفراد طواقمهما قبل 6 أيام، بعد أن حاصرتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهدفتهم في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.