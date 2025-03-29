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محكمة أمريكية تقضي باستمرار احتجاز الناشط محمود خليل

الرسالة نت - وكالات

أمر قاضي فيدرالي أمريكي باستمرار احتجاز الناشط الفلسطيني، محمود خليل، خلال أول جلسة محاكمة له، عقب اعتقاله بسبب قيادة مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال جلسة محاكمة في نيوجيرسي، مساء أمس الجمعة، أمر فيها قاضي المحكمة الفيدرالية في نيوأرك، مايكل فاربيارز، بإبقاء الناشط "خليل"، قيد الاحتجاز في منشأة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك في لويزيانا.

ورفض "فاربيارز" الاستماع إلى الحجج بشأن ما إذا كان ينبغي إطلاق سراح الناشط الفلسطيني، الذي يحمل البطاقة الخضراء.

ولا يزال "خليل"، -الذي لم يحضر الجلسة-، قيد الاحتجاز في منشأة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك في لويزيانا رغم مرور أسبوعين على احتجازه.

وفي السياق، تجمع مئات المتظاهرين أمام محكمة نيوآرك في ولاية نيوجيرسي، خلال جلسة محاكمة خليل؛ دعمًا للناشط الفلسطيني.

وحمل بعض المتظاهرين لافتات تطالب بالإفراج عن المحتجز، وأخرى تنتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وموقف إدارته القاسي تجاه الطلاب الدوليين الذين يدرسون في الجامعات الأمريكية بتأشيرات طلابية.

وفي 9 آذار/ مارس الجاري، اعتقلت السلطات الأمريكية الناشط الفلسطيني، محمود خليل، الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدًا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة.

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