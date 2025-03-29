مجزرة جديدة: 6 شهداء وإصابات جراء قصف مدفعي على عبسان الكبيرة شرقي خانيونس

استشهد 6 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، في قصف مدفعي متواصل على بلدة عبسان الكبيرة شرقي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وارتقى 6 شهداء وأصيب عدد من الجرحى ، جراء قصف مدفعي على بلدة عبسان الكبيرة.

واستهدف الاحتلال منزلًا في حي آل قديح ببلدة عبسان الكبيرة، وارتكب مجزرة نتيجة ارتقاء عدد كبير من الشهداء والجرحى.

وذكر أن الشهداء هم: فايز حمدان قديح، علاء حسين قديح، محمود فايز قديح، زوجة فتحي حمدان قديح، حمودة فتحي قديح، حذيفة سلمان قديح.

ويواصل الاحتلال قصف البلدة بالمدفعية والطائرات الحربية، ونسف المنازل على مدار الساعة.

وارتكب الاحتلال في بلدة عبسان الكبيرة عدد من المجازر منذ استئناف حرب الإبادة على غزة قبل 12 يوما.

ومنذ 18 آذار/مارس الجاري، استأنفت "إسرائيل" حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وحسب وزارة الصحة، استشهد منذ 18 مارس 896 مواطنًا وأصيب 1984 آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال والمسنين.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.