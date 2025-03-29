حماس في الذكرى الـ49 ليوم الأرض: المقاومة السبيل الوحيد لتحرير فلسطين

في الذكرى التاسعة والأربعين ليوم الأرض، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الشعب الفلسطيني سيبقى متجذرًا في أرضه التاريخية، مشددةً على أن لا سيادة أو شرعية للاحتلال الإسرائيلي على أي شبر من أرض فلسطين، بما في ذلك القدس والمسجد الأقصى.

وجاءت تصريحات حماس في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية اعتداءات مستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مع استمرار سياسات التهجير والتطهير العرقي والاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقالت الحركة إن هذه الذكرى تأتي في ظل "حرب إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني، وتأكيد على أن المقاومة هي السبيل الوحيد للدفاع عن الأرض والمقدسات وانتزاع الحقوق الفلسطينية.

وأضافت الحركة أن هذه الذكرى تُذكر شعبنا بمواقف الصمود التي خاضها في عام 1976م، في وجه محاولات الاحتلال تهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم في المثلث والجليل والنقب. وأكدت حماس أن هذه الذكرى هي "نموذج ملهَم" للمقاومة المستمرة حتى تحرير فلسطين كاملة، وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس.

كما شددت حركة حماس على أن "مدينة القدس والمسجد الأقصى هما درة تاج أرض فلسطين"، ولن يكون للاحتلال الإسرائيلي أي شرعية أو سيادة عليهما. وجددت الحركة التأكيد على أن "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين هو حق لا يسقط بالتقادم، وأنه لا يجوز التنازل عنه أو التفريط فيه.

وفي الختام، وجهت حماس تحية لأبطال المقاومة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ودعت جماهير الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تصعيد التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على محاكمة قادة الاحتلال وتجريم إرهابه على الساحة الدولية