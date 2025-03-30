القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار التصدي للعدوان الأمريكي ودعم القضية الفلسطينية

في بيان صادر لها، أكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في التصدي للعدوان الأمريكي على الأراضي اليمنية، مشيرة إلى أنها تواصل، وللأسبوع الثالث على التوالي، مواجهة القوات المعادية في البحر الأحمر.

وأوضحت القوات المسلحة أنها اشتبكت مع حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" في ثلاث عمليات متتالية خلال الـ 24 ساعة الماضية، باستخدام القوة الصاروخية والطائرات المسيرة بالإضافة إلى القوات البحرية.

كما أكدت القوات المسلحة على أنها ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية، مشددة على أنها لن تتراجع عن دعم الشعب الفلسطيني حتى رفع الحصار عن غزة ووقف العدوان على القطاع. وفي هذا السياق، وجهت القوات المسلحة تحياتها إلى القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي ولجميع المجاهدين في مختلف جبهات القتال.

وفي ختام البيان، أعربت القوات المسلحة عن توكلها على الله في استمرار التصعيد الدفاعي ضد العدوان، مؤكدة أن الشعب اليمني سيظل في مقدمة المدافعين عن القضايا العربية والإسلامية.