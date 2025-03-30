حماس : نستذكر صمود شعبنا العظيم ومقاومته الباسلة

في بيان لها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أكدت حركة حماس على صمود شعب فلسطين العظيم ومقاومته الباسلة، مشيرة إلى أن العيد هذا العام يأتي وشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس يواجه عدواناً صهيونياً همجياً وسط حصار وتجويع وقتل وتدمير، في ظل صمت دولي ودعم أمريكي مطلق للاحتلال.

وأشادت الحركة في بيانها بصمود شعب غزة الذي يواجه الحصار والعدوان بإرادة لا تنكسر، كما نوهت بثبات أهل الضفة والقدس والدّاخل المحتل الذين تصدوا للمحتل برباطهم في المسجد الأقصى المبارك، وتمسّكهم بالثوابت الوطنية دفاعاً عن الأرض والمقدسات.

كما دعت حركة حماس في بيانها أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات إلى تعزيز أواصر التكافل والتعاضد، وتجديد العهد على مواصلة طريق الصمود والمقاومة حتى التحرير والعودة. وشددت على ضرورة مضاعفة جهود الأمة العربية والإسلامية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة، وحثت على تصعيد الفعاليات الشعبية والضغط لوقف العدوان ورفع الحصار.

وفي ختام البيان، جددت حركة حماس عهدها لشعب فلسطين بمواصلة طريق المقاومة حتى النصر والتحرير، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.