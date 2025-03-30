17 شهيدًا حصيلة الغارات الإسرائيلية على خان يونس في أول أيام عيد الفطر

ارتفعت حصيلة الشهداء جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة خان يونس في قطاع غزة إلى 17 شهيدًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وذلك منذ فجر اليوم وحتى اللحظة، في تصعيد مستمر ضد المدنيين الفلسطينيين في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأفادت مصادر محلية أن من بين الشهداء أطفالًا ونساء، بينهم: الطفل أحمد محمد إسماعيل أبو طير، والطفلة حبيبة جهاد حسن أبو سلطان، والطفلة دانا جهاد حسن أبو سلطان، إلى جانب العديد من الشهداء من عائلات مختلفة. كما لقي عدد من الأشخاص الآخرين مصرعهم، منهم: جهاد حسن أبو سلطان، وأمل صبحي عزام، وكامل عبد الجواد العقاد، بالإضافة إلى عائلات أخرى تضررت بشكل كبير جراء القصف العنيف.

وتأتي هذه الغارات وسط أجواء من الحزن والأسى، حيث يحيي الفلسطينيون أول أيام العيد في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أوقع العديد من الضحايا من المدنيين، وأدى إلى تدمير المنازل والبنية التحتية.

وما يزال القصف مستمرًا على مختلف المناطق في غزة، مما يزيد من معاناة سكان القطاع في ظل الحصار المستمر والعدوان العسكري. في حين لم يتوقف المجتمع الدولي عن إدانة التصعيد الإسرائيلي، في وقت يطالب فيه الفلسطينيون بوقف العدوان فورًا ورفع الحصار عن القطاع.