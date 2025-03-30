الهلال الأحمر يطالب بالكشف عن مصير 9 مسعفين مفقودين جراء استهداف الاحتلال لهم

طالب الهلال الأحمر الفلسطيني بالكشف عن مصير 9 من مسعفيه الذين فقد الاتصال بهم منذ أسبوع، بعد أن استهدفتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص المباشر أثناء توجههم لتقديم خدمات الإسعاف الأولي لعدد من المصابين جراء قصف في منطقة الحشاشين بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأشار الهلال الأحمر في بيانه إلى أن الطاقم الطبي كان يحمل شارة الهلال الأحمر الدولية، التي تحظى بحماية بموجب القوانين الدولية الإنسانية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، إلا أن قوات الاحتلال قامت باستهدافهم بشكل مباشر. وأكد الهلال الأحمر أن هذا الهجوم يعد جريمة ضد العاملين في المجال الإنساني ولا يمكن أن يُعتبر إلا انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وأوضح الهلال الأحمر أن المماطلة من سلطات الاحتلال في السماح للطواقم الطبية بالدخول إلى المنطقة لمعرفة مصير زملائهم قد زادت من حجم المأساة، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يشكل فاجعة كبيرة ليس فقط للهلال الأحمر بل للعمل الإنساني بشكل عام.

ودعا الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي إلى الضغط على سلطات الاحتلال للكشف عن مصير الطاقم المفقود، مطالبًا الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف بالتحرك بشكل فوري لتوفير الحماية للطواقم الطبية الفلسطينية، والإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم استمرار الاحتلال في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المهام الطبية الفلسطينية والمدنيين