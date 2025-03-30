3 شهداء باستهداف "إسرائيلي" لخيمة في النصيرات

استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، مساء اليوم الأحد، إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا أن طائرات الاحتلال "المسيّرة" استهدفت خيمة تؤوي نازحين شرق مخيم النصيرات؛ أسفرت عن 3 شهداء وعدد من الجرحى.

وأسماء الشهداء الثلاثة هم: بكر سليمان الديراوي، وزوجته نداء أحمد العقاد، ومصعب بكر سليمان الديراوي.

ومنذ فجر اليوم الأحد، ارتقى 26 مواطنًا غالبيتهم من النساء والأطفال في غارات إسرائيلية وقصف مدفعي طال عدة مناطق.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الجاري، 921 شهيدًا بالإضافة لـ 2054 إصابة، ما يرفع إجمالي الشهداء والمصابين منذ بدء حرب الإبادة في السابع من أكتوبر 2023 إلى، 50 ألفًا و277 شهيدًا، بالإضافة لـ 114 ألفًا و95 جريحًا، وفق آخر معطيات لوزارة الصحة في قطاع غزة.