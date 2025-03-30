حماس: مجزرة المسعفين تؤكد أننا أمام عدو متجرد من الإنسانية

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي تل السلطان برفح، بحق 14 من طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر.

وأكدت "حماس"، في بيان، اليوم الأحد، إنه تم العثور على جثامين أربعة عشر شهيدًا: ستة من أفراد طواقم الدفاع المدني، وثمانية من مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني، الذين فُقدوا منذ أيام، وقد وُجدوا مقيّدي الأيدي ومدفونين في حفرة واحدة.

وأشارت إلى أن هذه الجريمة، تعد أكبر عملية استهداف جماعي وقتل عمد لطواقم الإسعاف، مؤكدة أن الفلسطينيين يواجهون عدو مجرم سادي، متحلل من كل القيم الإنسانية، ومستهتر بالقانون الدولي، واتفاقيات جنيف التي تضمن حماية طواقم الإغاثة الطبية والدفاع المدني أثناء النزاعات.

وأوضحت "حماس"، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يرتكب أبشع الجرائم خلال حرب الإبادة الوحشية التي يشنها على المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، مشددة أنه ينتهك بشكل ممنهج وفاضح كل القوانين والشرائع، مستندًا إلى حالة صمت دولي مخزية.

ودعت العالم أجمع، أمام هذه الجريمة غير المسبوقة، أن يقف بقوة في وجه هذا السلوك الوحشي المنفلت من كل عقال، وأن يدين بشكل لا لبس فيه جرائم حكومة نتنياهو الفاشية.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، 14 شهيدًا في منطقة تل السلطان برفح جنوبي قطاع غزة، بعد أيام من البحث، وتبين أن الاحتلال الإسرائيلي أعدمهم بشكل متعمد ودفنهم في المنطقة جراء القصف المستمر.