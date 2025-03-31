الداخلية: إخلاءات رفح تُفاقم الأوضاع الكارثية بقطاع غزة

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، إن التهديدات الإسرائيلية الجديدة بأوامر الإخلاء في محافظة رفح، جنوبي القطاع من شأنها مفاقمة الأوضاع الكارثية التي يعاني منها السكان.

ونوهت "الداخلية" في بيان لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الإثنين، إلى أن قوات الاحتلال أصدرت تعليمات جديدة بإخلاء كامل لمحافظة رفح وتشريد من تبقى من سكان المحافظة تحت القصف المتواصل، تمهيداً لتصعيد الجرائم بحق أبناء شعبنا.

وأوضحت: "يُعاني سكان قطاع غزة بفعل حرب الإبادة والتشريد وتكرار النزوح منذ 18 شهراً، وفي ظل استمرار سياسة الحصار والتجويع التي يمارسها الاحتلال تحت سمع العالم وبصره".

ودعت "الداخلية"، المجتمع الدولي والوسطاء (مصر وقطر) إلى التدخل العاجل والضغط على الاحتلال من أجل وقف تهديدات الإخلاء لمحافظة رفح، وما يتسببه ذلك من معاناة مروعة للمواطنين.

وحمّلت، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت وزارة الداخلية، ضرورة تحرك كافة المؤسسات التي تعنى بالقانون الدولي على أوسع نطاق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق قادة الاحتلال على ارتكابهم جرائم الحرب بحق شعبنا الأعزل.