القوى الوطنية تدين جريمة استهداف الطواقم الطبية والإغاثية في رفح

أدانت القوى الوطنية والإسلامية، في بيان صحفي، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق 15 فردًا من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني، وموظف في الأمم المتحدة، والذين تم إعدامهم ميدانيًا بعد تكبيل أيديهم وإطلاق النار عليهم بشكل مباشر في منطقة تل السلطان بمدينة رفح، أثناء تأديتهم لمهام إنسانية تتعلق بإنقاذ الجرحى وإجلاء المدنيين.

وأكد البيان أن هذه الجريمة تأتي في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن استهداف العاملين في المجال الطبي والإغاثي يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يكفل لهم الحماية الكاملة أثناء النزاعات المسلحة.

وأوضح البيان أن الضحايا كانوا يرتدون الزي الرسمي المميز ويحملون شارات واضحة تعرّف بهم كأفراد في طواقم طبية وإغاثية، مما يعكس تعمّد قوات الاحتلال استهدافهم رغم معرفتها بمهمتهم الإنسانية، الأمر الذي يشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، والمحاكم الدولية، إلى اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، والعمل الجاد على وقف التصعيد العسكري والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة.