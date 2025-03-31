الدفاع المدني: إعدام 15 من مقدمي الخدمات الإنسانية جريمة حرب تهدف لتفريغ غزة من الإغاثة

في بيان له قال الدفاع المدني اليوم : أن إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لستة من طواقمنا وتسعة من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في رفح يُعتبر جريمة حرب، وأننا سنشهد المزيد من الجرائم التي تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من منظومة الخدمات الإنسانية والإغاثية".

وأكد الدفاع المدني أن هذه الجرائم تأتي في سياق مخططات إسرائيلية تهدف إلى تدمير البنية التحتية الإنسانية في قطاع غزة، وأوضح أن هذه الأعمال تتعدى كونها انتهاكات لحقوق الإنسان، بل إنها ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

ودعا الدفاع المدني المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، بما في ذلك المنظمة الدولية للحماية المدنية والمؤسسات الحقوقية الدولية، إلى التحرك الفعلي لوقف هذه الجرائم. واعتبر أن "اكتفاء العالم بالمشاهدة دون اتخاذ موقف حاسم يعزز من تمادي الاحتلال في جرائمه ضد المدنيين وموظفي الإغاثة".

وشدد البيان على ضرورة عدم مرور جريمة إعدام 15 من مقدمي الخدمات الإنسانية في قطاع غزة دون محاسبة، مطالبًا بتطبيق ضغوطات حقيقية على الاحتلال لوقف استهداف العاملين في مجال الإغاثة. كما دعا الدفاع المدني زملاء المهنة الإنسانية في جميع أنحاء العالم إلى التضامن مع قطاع غزة، وتنظيم فعاليات تندد بجريمة الإعدام، والضغط على الاحتلال للالتزام بالقانون الدولي الإنساني