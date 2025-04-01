إذاعة الأقصى تنعي الصحفي محمد صالح البردويل وعائلته إثر قصف إسرائيلي في خانيونس

نعَت إذاعة الأقصى في بيان لها الصحفي الشهيد المذيع محمد صالح البردويل الذي استشهد إثر قصف شقته في مدينة خانيونس من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى استشهاده برفقة زوجته وأبنائه على الفور.

وأشارت الإذاعة إلى أن الشهيد محمد صالح البردويل كان قد خدم في مسيرة إعلامية حافلة بالعطاء، مؤكدة أن "استهداف الصحفيين الفلسطينيين من قبل الاحتلال يهدف إلى تغييب الرواية الفلسطينية وطمس الحقيقة"، إلا أنها شددت على أن "الاحتلال فشل في كسر إرادة شعبنا".

وأكدت إذاعة الأقصى أن "زملاء الشهيد محمد وأسرة الصحفيين الفلسطينيين سيواصلون السير على دربه، ويستمرون في أداء رسالتهم الإعلامية رغم التحديات".