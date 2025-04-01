مستجدات حرب الإبادة والانقلاب على قرار وقف إطلاق النار في غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي واستمر لمدة شهرين، بعد 471 يومًا من عمليات الإبادة الجماعية.

واستشهد الصحفي محمد البردويل وزوجته وأطفاله جراء قصف استهدف منزلهم غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. كما أصيب عدد من المواطنين إثر استهداف منزل في منطقة حي الأمل غرب خان يونس، جراء غارات إسرائيلية متواصلة على المدينة.

في سياق متصل، استهدفت آليات الاحتلال مناطق شرقي بلدة عبسان الكبيرة في خان يونس، حيث أطلقت النار على المنازل، بينما تواصل القصف المدفعي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، من بينها شمال مخيم النصيرات.

ومن جهة أخرى، أعلنت اليونيسف عن استشهاد 322 طفلًا على الأقل وإصابة 609 آخرين في غزة، في ظل الانتهاكات المستمرة للاتفاقات التي كانت تهدف لوقف إطلاق النار، مما يعكس حجم الانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقات وعودة عمليات الإبادة الجماعية.

وتستمر آلة الحرب الإسرائيلية في استهداف المدنيين والمرافق الحيوية في غزة، رغم الأمل الذي كان يلوح بوقف إطلاق النار الذي تم خرقه بشكل صارخ من قبل الاحتلال.