منتدى الإعلاميين الفلسطينيين ينعي الصحفي محمد البردويل وأسرته

نعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الصحفي محمد صالح البردويل، الذي استشهد مع زوجته وأطفاله جراء قصف إسرائيلي غادر استهدف منزله في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 210 صحفيين.

وفي بيان له، جدد منتدى الإعلاميين العهد للأرواح الطاهرة لشهداء الإعلام الفلسطيني، مؤكدًا على مواصلة دربهم في نقل الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال. كما استنكر المنتدى الصمت الدولي والعجز عن حماية الصحفيين الفلسطينيين وتمكينهم من أداء واجبهم المهني في ظل الظروف الراهنة، داعيًا إلى الالتزام بالقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية لضمان سلامة الصحفيين.