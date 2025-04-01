مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين ينعي الصحفي محمد البردويل

نعى مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPS) الصحفي محمد البردويل الذي استشهد مع زوجته وأطفاله الثلاثة إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزله في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء.

وأوضح المركز أن البردويل، الذي عمل مع إذاعة الأقصى المحلية لمدة 15 عامًا، كان قد قام بتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية ومساعدة الأسر النازحة خلال الحرب الحالية. ويُعد البردويل أول صحفي يُقتل في شهر أبريل الجاري، وهو الرابع منذ استئناف الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة في 18 مارس/آذار الماضي.

وحسب الإحصاءات الأولية للمركز، فقد قُتل حوالي 209 صحفيين في قطاع غزة منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ النزاعات المسلحة الحديثة. هذه الأرقام تثير تساؤلات حول التزام الأطراف الدولية بحماية الصحفيين في مناطق النزاع، حيث يُفترض أن يتمتع الصحفيون بالحماية وفقًا للقانون الدولي.

وأكد المركز أن مقتل البردويل وعائلته هو جزء من سلسلة الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الصحفيين الذين يجب أن يكونوا محميين وفقًا للقانون الدولي.

وجدد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء عملهم دون أي تهديدات أو عوائق. كما طالب المركز بإدانة الهجمات المميتة ضد الصحفيين وإجراء تحقيقات عاجلة في هذه الحوادث، مع محاسبة المسؤولين عنها.

واختتم المركز بالإشارة إلى أن الصحفيين الذين يعملون في مناطق النزاع يجب أن يُعتبروا أشخاصًا مدنيين محميين بموجب المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، مما يطرح تساؤلات عن مدى احترام هذه المادة القانونية في الصراع الحالي.