حماس: استهداف الصحفي البردويل جريمة جديدة تضاف لسجل الاحتلال

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن جريمة جديدة تُضاف إلى سجلّ الاحتلال الصهيوني الفاشي الحافل بالعدوان والانتهاكات، تمثّلت اليوم في استهداف الصحفي محمد البردويل، الذي ارتقى شهيدًا مع زوجته وأطفاله، إثر قصف جويٍّ استهدف منزلهم في خان بونس.

وأضافت الحركة في بيان وصل "الرسالة نت"، يوم الثلاثاء، أن "جرائم الاستهداف المتعمّد والمستمر للصحفيين الفلسطينيين، تُعَدُّ إمعانًا من حكومة الإرهابي نتنياهو في انتهاك القانون الدولي والإنساني، في ظل صمت وعجز دولي مُستهجَن، وفي سياق حملة الإبادة المتواصلة التي تشنها على شعبنا في قطاع غزة".

وأوضحت أن 209 صحفيين فلسطينيين ارتقوا برصاص وقذائف وغارات آلة القتل الإرهابية الإسرائيلية خلال هذه الحرب الوحشية التي يشنها الاحتلال الفاشي على شعبنا الفلسطيني، معظمهم بىفقة عائلاتهم وأطفالهم.

واعتبرت أن هذا ما يؤكد بوضوح الدوافع الانتقامية وأهداف الردع الوحشي التي يريد العدو المجرم إيصالها إلى الصحفيين، ليثنيهم عن أداء رسالتهم في نقل حقيقة المجزرة الحاصلة في قطاع غزة.

وأكدت أن هذه الجرائم غير المسبوقة بحق الصحفيين في تاريخ الصراعات، تستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها القضائية، لوقفها ومحاسبة قادة الاحتلال المجرمين.

ودعت حماس، المؤسسات الصحفية والإعلامية الدولية، لإدانة هذه الجريمة الوحشية وتفعيل إجراءات المقاطعة والعزل لهذا الكيان المارق.