مسؤول إيراني للرسالة: الاعتداء على إيران سيجبرها لتغيير موقفها بشأن امتلاك النووي

أكد حسين اجرلو، رئيس معاونية الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإيرانية، أنّ إيران لا تسعى إلى صنع قنبلة نووية، مؤكدًا أن هذا موقف رسمي صادر عن المرشد الأعلى والقيادات العليا، إلا أنه أوضح أن القرارات قد تتغير وفقًا للظروف، وهو ما أكده المسؤول الإيراني البارز علي لاريجاني في تصريحاته الأخيرة.

ولاريجاني حذر في تصريح سابق؛ من أن ايران قد تذهب لامتلاك قنبلة نووية في حال تعرضها لهجوم امريكي او إسرائيلي.

وقال أجرلو لـ"الرسالة نت" أن العداء الامريكي في منطقة الشرق الأوسط ثابت منذ الثورة الإيرانية عام 1979 وحتى اليوم، مشيرًا إلى أن الأحاديث المتداولة حول هجوم عسكري محتمل على إيران تندرج ضمن الحرب النفسية والدعاية الإعلامية.

وأوضح اجرلو أن الولايات المتحدة هي الطرف الوحيد القادر على اتخاذ قرار بشن هجوم عسكري، لكنه استبعد حدوث ذلك لأن مثل هذه الخطوة لن تحقق الأهداف التي تحلم بها واشنطن، بل قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بمصالحها في المنطقة.

كما أشار إلى أن هناك اتصالات غير مباشرة ورسائل يتم تبادلها عبر الإعلام، مما يعكس طبيعة المرحلة الحالية، حيث لم يعد هناك شيء سري في السياسة العالمية.

وختم اجرلو حديثه بالتأكيد على أن إيران قادرة على الدفاع عن نفسها دون الاعتماد على حلفائها، معتبرًا أن أصدقاءها يلعبون دورًا مهمًا في قضايا الأمة الإسلامية، لكن أمن إيران يبقى مسؤوليتها المباشرة.