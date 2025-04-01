عشائر وعائلات دير البلح تدين جريمة قتل معاون الشرطة وتطالب بالعدالة

أعربت عشائر وعائلات دير البلح عن إدانتها الشديدة لجريمة قتل معاون الشرطة (أ. ن)، الذي استُهدف غدرًا أثناء تأديته واجبه الوطني في تأمين المساعدات الإنسانية والطحين للمواطنين، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

وأوضحت العشائر، في بيان صحفي نقلته "الرسالة نت"، أن الحادثة وقعت بعد قيام رجال الشرطة بإطلاق طلقات تحذيرية في الهواء أثناء تأمين توزيع المساعدات، مما أدى إلى إصابة غير مقصودة لأحد المواطنين من عائلة (س)، والذي فارق الحياة لاحقًا – في حادث مؤلم أعربت العشائر عن تعازيها بسببه. إلا أن مجموعة من الخارجين عن القانون استغلوا الموقف وارتكبوا اعتداءً آثمًا، حيث أقدموا على استهداف معاون الشرطة المغدور بإطلاق النار عليه بوحشية، ما أدى إلى استشهاده.

وأكدت العشائر أن هذه الجريمة تمثل اعتداءً صارخًا على أمن واستقرار القطاع، داعيةً الأجهزة الأمنية والقضائية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة واتخاذ إجراءات صارمة لضبط الجناة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث. كما شددت على ضرورة عدم الانجرار وراء الفوضى، مؤكدة أن العدالة ستأخذ مجراها، ولن يُسمح لأي مجرم بالإفلات من العقاب.

وناشدت العشائر جميع العقلاء والحكماء في المجتمع بالوقوف صفًا واحدًا لمواجهة أي محاولات للمساس بأمن المواطنين ورجال الأمن، داعية الجهات المختصة إلى التحرك العاجل لمحاسبة المتورطين.