وزارة الداخلية تدين جريمة قتل الشهيد إبراهيم شلدان وتتوعد بملاحقة الجناة

نعت وزارة الداخلية والأمن الوطني الشهيد البطل إبراهيم شلدان "النجار"، من مرتبات الشرطة - مباحث التموين، الذي ارتقى شهيدًا أثناء تأدية واجبه في حفظ الأمن وحماية الجبهة الداخلية في مدينة دير البلح، على يد مجموعة من الخارجين عن القانون.

وأكدت الوزارة في بيان نقلته "الرسالة نت" أن الجريمة التي ارتكبتها عناصر إجرامية، من خلال نصب كمين لمعاون الشرطة واختطافه وقتله بدم بارد وهو أعزل، تعد تجاوزًا لكل الخطوط الحمراء، واعتداءً صارخًا على سيادة القانون. كما وصفت الوزارة الجريمة بأنها امتداد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف ضباط وأفراد الشرطة منذ بدء العدوان المستمر على قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة تأتي في سياق مخطط يسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار، ونشر الفوضى والجريمة المنظمة، وهو ما اعتبرته الوزارة تنفيذًا غير مباشر لأجندات الاحتلال التي تهدف إلى تفكيك منظومة الأمن الفلسطيني.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على توقيف الجناة وأدوات الجريمة، ومحاسبتهم وفق القانون، محذرةً أي جهة من التستر عليهم أو محاولة حمايتهم. وشددت على أن أي محاولة للاحتماء بالاحتلال الإسرائيلي لن تحمي القتلة أو تمنع يد العدالة من الوصول إليهم.

كما أشادت الوزارة بالتعاون الكبير من المواطنين والعائلات في قطاع غزة مع الأجهزة الأمنية في مواجهة محاولات نشر الفوضى والانفلات الأمني، داعيةً جميع مكونات المجتمع الفلسطيني، من عائلات ووجهاء ومؤسسات مجتمع مدني، إلى التكاتف لحماية النسيج المجتمعي وقطع الطريق أمام أي محاولات لإثارة الفوضى.