قوات الاحتلال تعدم شابا بدم بارد في نابلس

استشهد شاب، صباح الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها نقلت إصابة خطيرة لغاية بالفخذ من داخل البلدة القديمة بنابلس، وأجرت للمصاب إنعاش قلب ورئتين ونقلته إلى المستشفى، وأعلن الأطباء هناك عن استشهاده.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أعدمت الشاب حمزة سعيد الخماش (33 عاما) بدم بارد داخل منزله في حارة الياسمينة بالبلدة القديمة بنابلس.

وبينت المصادر أن قوة خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى البلدة القديمة صباحا، وسمع دوي انفجار ضخم في محيط مسجد الساطون بحارة الياسمينة، أعقبه اقتحام قوات الاحتلال للمدينة بعدد من الآليات من منطقة الطور ومن شارع القدس، وطوقت البلدة القديمة.

وداهمت قوات الاحتلال منزلا لعائلة الخماش في حارة الياسمينة، وأطلقت النار على الشاب الخماش وأصابته بالفخذ، وتركته ينزف لفترة طويلة دون السماح بتقديم الإسعاف له.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة نابلس فجرا، وانتشرت في محيط البلدة القديمة وعدة أحياء بالمدينة، ونفذت عمليات دهم تخللها احتجاز شاب والاعتداء عليه بالضرب، وإصابة شاب اخر نتيجة دهسه بجيب عسكري.