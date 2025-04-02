10 شهداء ومصابين في مجزرة (إسرائيلية) بقصف عيادة للوكالة في جباليا

استشهد ما لا يقل عن عشرة مواطنين، وأصيب آخرين في قصف إسرائيلي، استهدف عيادة لوكالة الأونروا تؤوي نازحين بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وافادت مصادر محلية باستشهاد عشرة مواطنين على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال في قصف عيادة الوكالة وسط مخيم جباليا.

وتواصل "إسرائيل" حربها الشاملة على قطاع غزة، التي استأنفتها قبل 16 يومًا، بعدما انقلب رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو على اتفاق وقف إطلاق النار، بدعم أمريكي، سياسي وعسكري، وخذلان عالمي غير مسبوق.

وقالت مصادر طبية إن أكثر من 21 شهيدا على الأقل، ارتقوا في عمليات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ فجر اليوم الأربعاء.

وفي آخر تقرير إحصائي لها أمس الثلاثاء، بينت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس/ آذار 2025، حين استأنف الاحتلال حربه على غزة، بلغت 1,042 شهيدًا و2,542 إصابة.

فيما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 50,399 شهيدًا، و 114,583 إصابة، وفق تقرير الوزارة.