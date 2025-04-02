الأمم المتحدة تدين إعدام الاحتلال 14 من الطواقم الإنسانية في رفح

أدانت الأمم المتحدة، إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي 14 من الطواقم الطبية والإنسانية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واستنكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان على حسابه بمنصة إكس، اليوم الأربعاء، إعدام جيش الاحتلال 14 من الطواقم الطبية والإنسانية في 23 مارس/ آذار، بمدينة رفح.

وأضاف "تورك"، أن العثور على جثامين الطواقم الـ14 برفح بعد 8 أيام مدفونة قرب مركباتهم المدمرة التي تحمل علامات واضحة، أمر مقلق للغاية ويثير تساؤلات جوهرية عن سلوك جنود الاحتلال أثناء الحادث وبعده.

وطالب مفوض الأمم المتحدة بضرورة حماية الطواقم الطبية والعاملين بالمجال الإنساني والطوارئ، وفقًا لما يقتضيه القانون الإنساني الدولي.

وفي 23 مارس الماضي، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها أرسلت 4 سيارات إسعاف مع طواقمها لإنقاذ جرحى أصيبوا جراء هجوم إسرائيلي بمنطقة رفح، مشيرة إلى أن الاحتلال حاصرهم ما أدى لإصابة عدد منهم.

وفي اليوم نفسه، فقدت وحدة الحماية المدنية في غزة الاتصال بفرقها التي خرجت لإنقاذ طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

والأحد، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني انتشال 14 جثمانا بعد قصف الاحتلال حي تل السلطان بمدينة رفح قبل أسبوع، بينهم 8 من طواقمها و5 من الدفاع المدني وموظف في "أونروا".

جاء ذلك بعد أيام من إعلان الدفاع المدني الفلسطيني انتشال أحد عناصره في الفريق ذاته الذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي ما يرفع عدد شهداء المجزرة إلى 15.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استشهد ألف و513 من الطواقم الإنسانية بقطاع غزة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.