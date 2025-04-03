الصحة: ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 1066 منذ 18 مارس وسط تصعيد مستمر

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد 24 فلسطينيًا وإصابة 55 آخرين في الساعات الـ24 الماضية جراء القصف الإسرائيلي المتواصل. وبذلك، ارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ 18 مارس/ آذار إلى 1066 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 2597. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير الماضي، حيث استأنف العدوان بشكل عنيف منذ منتصف مارس، متسببًا في مقتل العديد من المدنيين وتدمير العديد من المنشآت الحيوية.

من جهة أخرى، أفادت وزارة الصحة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 قد ارتفعت إلى 50423 شهيدًا و114638 إصابة، في واحدة من أكثر الهجمات دموية في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. واستمرار الهجمات على القطاع يأتي في وقت يعيش فيه المدنيون أوضاعًا إنسانية غاية في الصعوبة، حيث تستهدف الغارات الجوية الإسرائيلية مناطق سكنية ومرافق طبية، ما يزيد من معاناة الأهالي ويضاعف من المخاطر على حياتهم.

تواصل مختلف الأطراف الدولية الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بقرار وقف إطلاق النار، إلا أن الخروقات المستمرة من جانب الاحتلال تساهم في تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة، مما يعقد من أي جهود للوصول إلى تهدئة شاملة.